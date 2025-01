Iga Swiatek y Keys chocarán en semis

MELBOURNE.- Iga Swiatek está dominando a sus oponentes en el Abierto de Australia de una manera que nadie había logrado en Melbourne Park desde Maria Sharapova en 2013.

La última victoria contundente de Swiatek fue un 6-1, 6-2 el miércoles en los cuartos de final contra Emma Navarro, la octava cabeza de serie.

Swiatek, segunda preclasificada, no sólo no ha perdido un set hasta ahora en el torneo, sino que la polaca apenas ha cedido un total de 14 juegos a la caza de su primer título en Melbourne Park y su sexto trofeo de Grand Slam en total. Sharapova fue la última mujer en llegar a las semifinales del Abierto de Australia tras haber perdido menos de 15 juegos.

Swiatek se enfrentará a la estadounidense Madison Keys, 19na preclasificada, el jueves por la noche por un lugar en la final. La otra semifinal femenina tendrá como protagonistas a Aryna Sabalenka, la bicampeona defensora y actual número uno del mundo contra su amiga Paula Badosa (11ma cabeza de serie).

Keys, cuya mejor actuación en un grande fue disputar el partido por el título del Abierto de Estados Unidos de 2017, doblegó 3-6, 6-3, 6-4 a la ucraniana Elina Svitolina. Disputará su tercera semifinal en Australia.

Contra Navarro, Swiatek se benefició cuando no se cantó un doble bote en un punto que ganó en el segundo set. Debido a que Navarro continuó jugando el punto y no se detuvo inmediatamente para pedir una revisión en video, no se le permitió verificar la secuencia. De cualquier manera, el dominio de Swiatek fue abrumador, incluso si se expreso con modestia después.

Usando una nueva raqueta esta temporada, Keys mantiene una racha de 10 victorias que incluye el título en un torneo de preparación en cancha dura en Adelaida. Su camino a las semifinales en Melbourne incluye victorias sobre dos subcampeonas anteriores del Abierto de Australia, Danielle Collins y Elena Rybakina. Las derrotas anteriores de Keys en las semifinales en Melbourne fueron contra las campeonas eventuales Serena Williams en 2015 y Ash Barty en 2022.

Svitolina, tres veces semifinalista de Grand Slam, estaba en control durante el primer set. Pero Keys hizo algunos ajustes tácticos, incluyendo buscar más oportunidades para acercarse a la red. Ganó 23 de los 26 puntos cuando subió y terminó con un total de 49 ganadores, 23 de ellos con su poderoso lado de derecha.

La única dificultad que tuvo Keys fue enchufarse con la devolución. Pero finalmente convirtió su séptima oportunidad de quiebre para liderar 4-2 en el segundo set.