Iguala Cordero títulos de rallies

En la edición número 44 del Rally Patrio, la figura dominante sin lugar a dudas fue Ricardo Cordero, el piloto potosino que ha dejado su huella imborrable en la historia del rallismo nacional al convertirse en pentacampeón del Campeonato Nacional de Rallismo. Este logro impresionante iguala la marca histórica de cinco títulos que anteriormente ostentaba el legendario Ricardo Triviño.

Cordero, conocido por su destreza al volante y su inquebrantable determinación, habló con humildad sobre su éxito: “Contentos por lo obtenido, esta semana iguale el récord de más campeonatos nacionales en la historia del Rallismo mexicano, cinco campeonatos absolutos, tres de ellos consecutivos. Hace once años fue mi primer rally, así que mi carrera ha sido más corta de lo normal, hoy solo puedo estar agradecido con todos los que me apoyaron alguna vez, sobre todo con los que me ayudaron mucho o poco a llegar aquí, ¡vamos por sexta!”

Pero la victoria de Cordero no estaría completa sin su fiel navegante, Marco Hernández, quien logró su noveno título en esta edición del Rally Patrio. Hernández se ha consolidado como el navegante más exitoso en la historia del rallismo nacional, estableciendo un récord que difícilmente será superado en un futuro cercano.

Juntos, Cordero y Hernández se han convertido en la dupla más emblemática en la historia del rallismo mexicano. Su química en la pista y su capacidad para superar desafíos han dejado una marca indeleble en el deporte motor del país.

Tras su triunfo en el Rally Patrio, el equipo GHR Motorsport, encabezado por Cordero y Hernández, está listo para enfrentar su próximo desafío. El 399 Tactical/Valladolid Servicios Financieros/Citroën MGR se retirará temporalmente para dar paso al legendario “Malditillo”. El binomio Cordero-Hernández buscará su sexta corona en la Carrera Panamericana, una competencia icónica que arrancará el próximo 13 de octubre en el puerto de Veracruz y culminará en Monterrey, Nuevo León.