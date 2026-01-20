Iguala Djokovic dos récords en AO

MELBOURNE, Australia.- Novak Djokovic tenía el gran escenario y una lista de hitos para celebrar con su victoria número 100 en el Abierto de Australia.

Ofreció el tipo de actuación que transmitió a sus rivales y a sus fanáticos el mensaje que está aquí con un solo objetivo: un 25º título de Grand Slam.

El serbio de 38 años igualó dos récords históricos del tenis al comenzar su 21º Abierto de Australia y su 81º torneo de Grand Slam, y añadió otro hito el lunes por la noche con su victoria número 100 en Melbourne Park.

Ya posee muchos récords en el tenis, pero realmente le gustó el impacto de este.

"Me gusta cómo suena. Centurión es algo que suena bien", dijo Djokovic después de su victoria en la primera ronda por 6-3, 6-2, 6-2 sobre el español Pedro Martínez. "Es una sensación agradable".

Su récord ahora es de 100-10 en el Abierto de Australia, donde ha atrapado 10 títulos. Y eso lo convierte en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres superficies en los Grand Slams, con sus 102 en césped en Wimbledon y 101 en arcilla en Roland Garros. Lo que el campeón de 24 grandes realmente quiere más que nada es ganar seis partidos más en las próximas dos semanas, suficiente para convertirse en el tenista más laureado de todos los tiempos. Ya posee los récords de más títulos de Grand Slam en individuales masculinos y más en la era abierta.

El lunes, igualó las 21 apariciones de Federer en el Abierto de Australia, y el récord general de Grand Slam que Federer compartía con Feliciano López.

"Hacer historia es una gran motivación", afirmó.

Djokovic mostró signos de su mejor forma de antaño, con un golpe ganador de derecha cruzada a la carrera cerca del final del primer set que celebró con un gesto de rasgar la cuerda.