Iker Casillas propone que haya un exjugador en el VAR

ese a que ya es una realidad, el VAR (video assistant referee) no frena las polémicas sobre su uso en diversas ligas del mundo. Las opiniones son muchas, pero las propuestas pocas, razón por la que Iker Casillas levantó la voz.

"Propongo que en el VAR, además del árbitro que analiza las imágenes, haya también un ex jugador de futbol", señaló el guardameta español, en un tuit.

Casillas, ex del Real Madrid y actualmente en el Porto de Portugal, suele ser muy activo en redes sociales, además, no se guarda en opiniones al ser un eventual analista en televisión. "Sería bueno dar su opinión según las jugadas que se puedan ir dando en el transcurso de un partido", agregó el exportero de la Selección de España.

Actualmente, el VAR se implementa y suele ser protagonista en la Liga MX, Major League Soccer (Estados Unidos), Eredivisie (Holanda), Primera Liga (Portugal), Bundesliga (Alemania), Serie A (Italia), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (Francia) y LaLiga (España).