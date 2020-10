Inauguran canchas de futbol 7

Fue inaugurada la cancha de futbol 7 del Centro de Formación Pachuca San Luis, la cual será para los entrenamientos de sus integrantes y que cuenta con todos los servicios que se requieren para unas instalaciones de calidad. El invitado especial fue el ex futbolista profesional colombiano Andrés Chitiva.

Las nuevas instalaciones del Cefor Pachuca San Luis están ubicadas en la colonia Arboledas de Jacarandas en las que entrenarán todas sus categorías, desde infantiles 5 años, hasta las sub 13, sub 15 y sub 17, que participan dentro de la Liga Nacional Juvenil, así como en varios campeonatos nacionales e internacionales.

Al corte del listón asistieron el director general de la Academia, Juan Antonio "Pinga" Salazar, Rigoberto Salazar auxiliar técnico, Ricardo Ochoa, director general de Visorias del Club Pachuca de la Primera División, el colombiano Andrés Chitiva ex jugador de los hidalguenses.

Además de Edmundo Ríos ex portero del Club San Luis, el ex directivo potosino Ricardo Pérez Amaral, Luis Javier Mireles Arias director general de Liga Tangamanga de Futbol Soccer, y el presbítero Juan Jesús Priego vocero del Arzobispado de San Luis Potosí y encargado de bendecir la cancha y todas las instalaciones del Cefor Pachuca San Luis.

El tradicional corte del listón estuvo a cargo de Adriana López y Elizabeth Salazar, posteriormente se llevó a cabo la patada inicial la cual cobraron Juan Antonio Salazar, Andrés Chitiva, y el ingeniero Adrián López presidente del Cefor Pachuca San Luis.