Inaugurarían Mundial de 2026 en el estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- El Mundial de 2026 se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, aunque de momento no se conoce dónde se realizará la inauguración, pero en las últimas horas ha trascendido que el estadio Azteca tendrá el juego inaugural.

El periodista de ESPN, John Sutcliffe, fue quien se encargó de brindar detalles sobre los cambios que existirían para la próxima Copa del Mundo donde México.

“El 90 por cierto que SoFi Stadium no será sede del Mundial y me dicen que la Copa del Mundo se va a inaugurar en el Estadio Azteca un día a las tres de la tarde”, comentó el periodista. Sutcliffe comentó las razones para que el SoFi Stadium ya no sea considerado entre los inmuebles para los partidos del Mundial.

“Tuvo problemas de diseño, nadie le dijo al señor (Stan) Kroenke que no planearon para una cancha de futbol y tiene que quitar esos palcos, la información que tengo es que SoFi Stadium va a dejar de ser sede de la Copa del Mundo porque el dueño del estadio dijo ‘para lo que me cuesta hacerlo, mejor paso’”, indicó.

Mientras que John señaló que “la final se la está peleando MetLife en New York y el AT&T de Dallas, tengo entendido que Dallas es el que está ganando”.