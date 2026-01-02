Indiana gana su primer Rose Bowl

Indiana firmó una de las victorias más impactantes de la temporada del College Football Playoff al aplastar 38-3 a Alabama este jueves en el Rose Bowl. Con un dominio total de principio a fin, los Hoosiers enviaron un mensaje contundente al resto del país y aseguraron su pase a las semifinales del CFP, donde se medirán ante Oregon en el Peach Bowl con un lugar en el juego por el Campeonato Nacional en juego.

El triunfo fue histórico por el marcador y por el contexto ya que Indiana se convirtió en el primer equipo del formato de 12 participantes en ganar un partido de cuartos de final tras recibir descanso en la primera ronda. Hasta ahora, los equipos con bye acumulaban un registro de 0-6, incluidos Ohio State y Texas Tech esta misma temporada, lo que realza aún más la magnitud del logro conseguido por los Hoosiers.

El éxito también consolidó el extraordinario arranque de Curt Cignetti como entrenador en jefe del programa. Con esta victoria, Cignetti se transformó en apenas el segundo entrenador de la FBS en ganar al menos 25 partidos en sus dos primeras temporadas con una escuela. De manera llamativa, el otro entrenador que logró esa marca es el actual entrenador de Alabama, Kalen DeBoer, quien lo hizo previamente en Washington antes de llegar a Tuscaloosa tras el retiro de Nick Saban.

En el terreno de juego, el mariscal de campo Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman, fue el gran protagonista. El líder ofensivo de Indiana completó 14 de 16 pases para 192 yardas y tres anotaciones, manejando el partido con precisión y calma. En contraste, Alabama nunca encontró ritmo ofensivo, y Ty Simpson abandonó el encuentro en el tercer cuarto tras lanzar para apenas 67 yardas, siendo reemplazado por Austin Mack.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí