Infantino abre debate sobre cambios en las ligas: Menos partidos, pero mejores

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó abierto el debate sobre cambios en el sistema de competición de las ligas con "menos partidos, pero mejores", y consideró que "el calendario internacional es crucial para el futuro", por lo que hay que revisar el actual establecido hasta 2024.



"¿Piensa que las ligas han sido realmente interesantes?, ¿Qué competición es esa en la que el 90% de los equipos quieren llegar en segundo lugar?. Yo me hago la pregunta. El presidente de la FIFA no tiene que decir como hay que jugar en un lugar. Menos partidos, mejores partidos, es bueno para el futbol. He hablado con diferentes presidentes sobre cómo hacer que nuestras competiciones sean mejores, yo les ofrezco la plataforma", dijo en conferencia de prensa tras el 70 Congreso de la FIFA celebrado este viernes.



Infantino señaló que ha hablado con el presidente de la Federación Mexicana y el formato de liguilla de su competición y recordó el momento en el que la UEFA, cuando él formaba parte de ella, decidió reducir el número de partidos de la Liga de Campeones de 17 a 13 al sustituir una fase de grupos por eliminatorias.