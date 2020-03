Infantino tomaría en cuenta posponer Eurocopa por coronavirus

El presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), el italo-suizo Giani Infantino, aceptó que si la epidemia de coronavirus sigue sin control, posponer la Eurocopa de este año es una opción viable.

"No puedo descartar nada, Espero que no vayamos en la dirección de la cancelación de las competencias; pero no tenemos que entrar en pánico, simplemente analizar cuidadosamente la situación", comentó.

No obstante, el máximo dirigente de la FIFA dejó claro que siempre dará prioridad tanto a jugadores como aficionados, por lo que si es necesario, se tomarán medidas respecto de las competencias y así no poner en peligro la salud de nadie.

Italia y Qatar ya sufrieron la cancelación no solo de partidos de futbol, sino también la del Gran Premio de Moto GP, el cual estaba pactado para llevarse a cabo en Medio Oriente.