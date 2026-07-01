Inglaterra busca sacudirse las dudas

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Inglaterra está en deuda. Lo sabe, a pesar de que superó sin traumas la fase de grupos.

La oportunidad de redimirse parece inmejorable ante Congo, una de las revelaciones del certamen que logró mantenerse en la competencia como uno de los mejores ocho terceros.

Jude Bellingham y Harry Kane, máximo artillero inglés en los mundiales, se han puesto sobre los hombros la clasificación, pero los "Tres Leones" todavía se deben una gran actuación colectiva.

Será el tercer enfrentamiento de Inglaterra ante un equipo africano en instancia de eliminación directa tras las victorias ante Camerún (cuartos de final de 1990) y Senegal (3-0 en los octavos de final de 2022).

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Se espera el regreso del mediocampista Declan Rice tras ausentarse del último partido ante Panamá por una dolencia en la pantorrilla.

Para Congo es ya su mejor actuación en dos participaciones.

El ganador jugará contra México o Ecuador en la siguiente instancia.