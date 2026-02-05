Inicia Canel´s-Java nueva temporada

La nueva temporada del equipo internacional de ciclismo Canel´s-Java dará inicio este fin de semana en el estado de Coahuila teniendo como sede la ciudad de Saltillo donde tendrá participación dentro de la segunda edición La Copa.

Tres días de competencia donde el principal objetivo será la incorporación de nuevos elementos al equipo Canel´s-Java que serán recibidos por veteranos de la institución quienes los orientarán en todo momento sobre el trabajo junto al DT Juan José Monsivais, así como en esta competencia de alto calibre que al mismo tiempo da pauta a la llegada de copatrocinadores como EKOI, Mangene y Prey.

La prueba presenta categorías elite, juvenil, masters, novatos, 2da fuerza e infantil, el primer día de competencia Canel´s-Java estará disputando el prólogo con una vuelta al circuito de 1.8 km, el segundo día la etapa de ruta con una distancia de 150 km presentando desnivel de +1780m, finalizando el tercer día etapa del Critérium al circuito de 1.8 km con un total de 60 min más una vuelta.

El DT de Canel´s-Java Juan José Monsivais expresó: "Arrancamos una nueva temporada, contentos de poder tomar parte en esta carrera tan importante dentro de nuestro país la cual comenzó para corredores locales de la ciudad de Saltillo y debido al interés de equipos foráneos se fue haciendo importante dentro de los calendarios, una prueba útil para nosotros en cuanto la observación y fogueo de tres nuevos integrantes, el objetivo es arrancar el año deportivo con el pie derecho".

Quienes estarán vistiendo los colores de Canel´s-Java este fin de semana son José Ramón Muñiz Vázquez (MEX) nuevo, Ignacio de Jesús Prado Juárez (MEX), Miguel Ángel Díaz Herrera (MEX) nuevo, Juan Andrés Silva Ambriz (MEX) nuevo, Efrén Santos Moreno (MEX), José Armando Miralrío Jaramillo (MÉX), Kevin Jimenez Tepetl (MEX).