Inicia Serial de Ciclismo Infantil de los Barrios

Ante una gélida mañana, el pasado domingo se llevó a cabo la primera de cinco fechas del Serial de Ciclismo Infantil de los Barrios, organizada en conjunto con Junior Bike, tuvo como sede la Avenida 20 de Noviembre, donde se montó un circuito de mil 800 metros. De acuerdo con cada categoría, los participantes realizaron el número de giros correspondientes, en un ambiente familiar y de sana convivencia.

En esta primera fecha destacó la participación de ciclistas potosinos, aunque también se contó con la presencia de exponentes provenientes de estados como Hidalgo, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, lo que elevó el nivel competitivo del evento.

En cuanto a los resultados, en la categoría "Pañales", el primer lugar absoluto fue para Karla Montalvo. En la categoría 7 años varonil, el sitio de honor fue para Paolo Cardozo, mientras que en la rama femenil la ganadora fue Regina Lucio.

Para la categoría 8 años varonil, el primer lugar lo obtuvo Eder Quiroz, seguido de Efraín Martínez y Santiago Posadas. En la rama femenil, el primer puesto fue para Anni Torres.

En 9 años varonil, Eduardo Rueda se adjudicó el primer lugar, Joseph Martínez fue segundo y Dominiq Martínez tercero; en femenil, Isabel Hernández ocupó el primer sitio y Vania Reyes el segundo.

La categoría 10 años varonil tuvo como ganador a Víctor Gutiérrez, con José González en segundo y Jorge González en tercero; mientras que en la rama femenil la ganadora fue Alexa Michilco. En 11 años varonil, Emmanuel López se quedó con el primer lugar, seguido de André Arroyo y Eduardo Di María; en femenil, la ganadora absoluta fue Fátima Rodríguez.

En la categoría 12 años varonil, Jonathan Ortiz dominó la prueba, acompañado en el podio por Andreu Sandoval y Miguel Martínez; en femenil, el primer lugar fue para Itzel Rodríguez, mientras que Sara Díaz Infante obtuvo la segunda plaza. Para 13 años varonil, Julián Martínez se llevó el triunfo y Cristopher Reyes fue segundo; en femenil, María Rivera ocupó el primer sitio y María Posadas el segundo.

Finalmente, en la categoría 14 años varonil, el ganador fue Leonardo Cruz, con Emmanuel Barrera y Alejandro Contreras completando el podio en segundo y tercer lugar, respectivamente. La próxima fecha se realizará el domingo 15 de marzo, en el marco de la Recreovía de la Avenida Venustiano Carranza.