Inició Germán Silva su aventura de cruzar el país

El pasado 2 de noviembre en las playas de Tijuana, en la franja fronteriza con Estados Unidos, el bicampeón del Maratón de Nueva York, Germán Silva, inició la aventura de cruzar el país, en "Pinole, corriendo por las venas de México".

El ultramaratonista recorrió 51.85 kilómetros en un tiempo de 4:34´34´´, Germán Silva disfrutó la primera, de las 107 etapas que comprende el recorrido desde Tijuana a Cancún, para un gran total de 5 mil 410 kilómetros.

El ultramaratonista tarahumara Silvino Cubezare, amigo entrañable de Germán lo acompañó durante 30 kilómetros, después se les unió el exmaratonista Isidro Rico que corrió con él 15 kilómetros y Sandra Guevara, que ha soñado junto a él, este proyecto, también lo acompañó durante 15 kilómetros y luego otro lapso de 10 kilómetros más.

Al kilómetro 28 Germán Silva, flamante subcampeón del mundial de Medio Maratón en Oslo Noruega en 1994, paró un momento para rehidratarse y comer huevo duro con sal y un licuado frío de Pinole con proteínas, amaranto y nips de cacao. Además de ejercicios de recuperación con su fisioterapeuta personal Luis Francisco Corona.

Germán terminó el recorrido en la comunidad de Campo López, municipio de Venustiano Carranza, de donde saldrá en la segunda etapa.

"Me siento feliz de haber iniciado el recorrido por el país. Es una experiencia inolvidable, y muy especial para mí, porque es el cumpleaños número 90 de mi hermosa mamá, justo el día de muertos y por eso me maquillaron para la ocasión. Me acompañaron en la salida algunos amigos de los medios de comunicación y les agradezco mucho, como también le doy las gracias a mi gran equipo de trabajo.

"Esto apenas va empezando, y sí así, es el tamaño del reto, así de grande será la satisfacción al llegar a la meta en Cancún en febrero de 2022", comentó Germán Silva, antes de irse a descansar.

Cabe mencionar que la comitiva de Pinole, tuvo el apoyo todo el tiempo de la Guardia Nacional que durante todo el trayecto fue cuidándolo.