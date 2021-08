Injusto pedir salida de Vucetich: Molina

CIUDAD DE MÉXICO.- Los resultados no se han dado en el Guadalajara como esperaban, como tenía proyectado la dirigencia porque están mínimo cinco puntos debajo de lo establecido para poder estar peleando los primeros lugares de la tabla general y la afición ha respondido con el "¡Fuera Vucetich! ¡Fuera Vucetich!", lo cual le parece injusto al capitán Jesús Molina.

"Todos tenemos nuestro grado de responsabilidad, de nuestro papel y responder dentro de la cancha, porque como lo he declarado con otros técnicos anteriormente, nos seguimos llevando técnicos entre las patas, como se dice vulgarmente, porque eso es jugar con el trabajo de nuestros compañeros, de nuestro técnico, nuestro director deportivo".

La responsabilidad es repartida con todos en el equipo, ya que quienes deciden en el campo son los jugadores y son quienes deben poner todo para que se den los resultados, dejando de lado las excusas.

"Entendemos que hay una presión, una exigencia porque es Chivas y debemos ponerle el pecho a las balas. No hay de otra. Yo considero injusto porque somos resultadistas, pero entiendo a la afición y con justa razón por todos estos años de irregularidad que ha tenido el equipo, por eso es normal que exija porque quiere ver a su equipo ganar".

"Está en nuestras manos poder revertir la situación, a mí no me gusta ser pesimista, hay que empezar. Ya no suframos de lo pasado, hay que aprender de lo que sigue, de lo más importante que es el hoy, de lo que será el sábado porque no será nada fácil ya que Necaxa viene en crecimiento y debemos entender que tenemos que salir a ganar siendo inteligentes".