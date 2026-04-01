Intensa jornada en el San Luis Open

La actividad del San Luis Tennis Open presentó una jornada vibrante este martes en las canchas del Club Deportivo Potosino, con duelos de alto nivel que mantuvieron al público al filo de la butaca.

Uno de los encuentros más destacados fue el protagonizado por el australiano Tristan Schoolkate, segundo sembrado del torneo, quien necesitó tres sets para imponerse al estadounidense Alafia Ayeni por 6-7(12), 6-3 y 6-2, en un duelo que exigió al máximo a ambos jugadores.

Por su parte, el mexicano Rodrigo Alujas hizo valer la localía al vencer en dos sets al estadounidense Theodore Winegar con parciales de 7-6(4) y 7-5, tras casi dos horas de intensa batalla. El tapatío destacó por su efectividad en el servicio y su precisión en la red, lo que le permitió marcar diferencia en momentos clave del partido.

En otros resultados, el colombiano Miguel Tobón, proveniente de la fase de calificación, avanzó con autoridad a la segunda ronda al derrotar 6-1, 6-2 al estadounidense Nicolas Moreno de Alboran. Asimismo, el chileno Matías Soto superó en menos de una hora al ucraniano Vladyslav Orlov por 6-1, 6-2.

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La jornada no fue favorable para los tenistas estadounidenses, ya que además de Ayeni, Winegar y Moreno de Alborán, también quedó eliminado Maxwell McKennon, quien cayó ante el francés Corentin Denolly por 7-6(3), 6-3, en un partido donde el europeo destacó por su solidez en la devolución.

El estadio principal fue testigo del respaldo de la afición local hacia los representantes mexicanos, especialmente en el triunfo de Alujas, uno de los cinco nacionales en el cuadro principal.

La actividad continuará con la participación de los mexicanos Alan Magadán, Alex Hernández y Rodrigo Pacheco, quienes buscarán avanzar en sus respectivos compromisos. Además, dará inicio el torneo de dobles con el enfrentamiento entre Marc-Andrea Huesler y T. Loof frente a J. Maginley y Moreno de Alborán.