Intensa jornada en pista y campo

El atletismo potosino vivió una jornada intensa durante la IV fecha del serial "Juntos por el Atletismo de San Luis Potosí", celebrada en el Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo, donde se registraron destacados resultados en pruebas de pista y campo en distintas categorías.

Con la participación de más de 200 atletas provenientes de las zonas Huasteca, Media, Altiplano y Centro del estado, la competencia ofreció finales cerradas y marcas que reflejan el crecimiento del nivel competitivo en la entidad.

En las pruebas de velocidad, los 100 y 200 metros planos dejaron tiempos competitivos, en la categoría Sub-20 varonil se la llevo Raúl Rubén Puente de Cobrarás con tiempo de 10´45, seguido de Gustavo Jiménez de Corredores H con 11´60. En la femenil el 1er. Lugar fue para Valeria Leija de Cholos con 12´52; 2do. Lugar Camila Sandoval de Cobrarás con score de 12´89; 3er. Lugar Camila Ramírez de Cholos con 13´14.

En los 1500 m libre varonil llega en primero Isaias Torres de Coyotes con tiempo de 4´52´16; 2do. Lugar Zahid Montalvo de Mayitos con 5´04´36; 3er. Lugar Ángel Balderas de Corredores Huasteca con 5´06´95.

En el caso de los 110 metros con vallas, la presencia de un atleta invitado del estado de Nuevo León dio un realce especial a la jornada, al realizar control técnico en esta exigente prueba.

Las competencias de medio fondo también mostraron resistencia y estrategia, mientras que en las disciplinas de campo salto de longitud, salto de altura y lanzamientos se observaron ejecuciones técnicas bien trabajadas, producto del proceso formativo que impulsa el serial.