Inter Miami remonta y vence a Necaxa en la Leagues Cup

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Luis Suárez convirtió el penal decisivo y el Inter Miami remontó para vencer el sábado al Necaxa de México en la Leagues Cup después de que Lionel Messi salió por una aparente molestia en el isquiotibial cuando el partido apenas despuntaba.

Jordi Alba firmó el tanto del empate con un cabezazo que puso el 2-2 en el segundo minuto del tiempo de descuento para forzar la tanda de penales, que Inter Miami ganó 5-4.

En la definición desde los 11 pasos, Inter Miami convirtió sus cinco remates. El arquero argentino Rocco Ríos Novo tapó el disparo de Tomás Badaloni en el tercer turno de la tanda. Suárez se encargó del quinto, clavando el balón al ángulo superior izquierdo.

Messi sufrió la dolencia a los ocho minutos tras un lance con dos jugadores de Necaxa. Cayó al suelo y golpeó el césped con su puño en señal de frustración antes de caminar hacia el círculo central al continuar el juego. Recibiendo tratamiento en el muslo derecho y tuvo que ser sustituido a los 11 minutos.

"Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión", dijo el técnico de Inter Miami, Javier Mascherano. "Seguramente tiene algo. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia".

Inter Miami jugó con un hombre menos desde los 17 minutos por la expulsión con roja directa del defensor uruguayo Maxi Falcón. Necaxa también con 10 hombres, ya que su defensor Cristian Calderón fue expulsado a los 60 por doble amonestación

El volante venezolano Telasco Segovia abrió el marcador para Inter Miami apenas minuto después de que Messi tuvo que salir tras recibir pase del recién fichado Rodrigo De Paul. El mediocampista argentino aportó asistencias en apenas su segundo partido con el club. Fue el segundo gol de Segovia en el torneo.

Badaloni puso el 1-1 con un remate rasante a los 33.

Ricardo Monreal adelantó a Necaxa a los 81 ante que Alba definió de cabeza tras un tiro libre cobrado por de De Paul.

Inter Miami ganó sus dos primeros partidos de la Leagues Cup, pero solo puede avanzar si acumula suficientes puntos en la clasificación de la MLS del torneo. La victoria del sábado le dio al Inter Miami cinco puntos, y las Garzas se sitúan en la cima de la tabla de la MLS, aunque hay varios partidos más que se disputarán el resto del fin de semana.

El torneo se divide entre equipos de la MLS y la Liga MX. Solo los cuatro mejores equipos en la tabla de cada liga después de tres partidos se clasificarán para la fase de eliminación directa.