Interesantes resultados en torneo de baloncesto

Se llevó a cabo la quinta jornada del Torneo de Verano de la Liga Municipal de Baloncesto, el cual semana tras semana ha tenido un gran desarrollo y en donde se dio a conocer que el sábado 31 del presente se llevará a cabo la inauguración del mismo a las 10:00 horas, en el Centro Deportivo Condado del Sauzal.

A su vez añadió que se ha aumentado considerablemente el número de los equipos participantes, llegando a un total de 32 quintetas y enfatizó que, gracias al apoyo de la Dirección de Deporte Municipal, se puede realizar este tipo de torneos los cuales ayudan a que el nivel competitivo siga creciendo, pero además incentivar a la activación física.

RESULTADOS

En la categoría 2005-2006, rama varonil, Lobos le gana a Arma Suma por 28-10; A. Chamas "A" le gana a Skanets "A" por 13-12; Huracán "A" a Raptors por 38-10; en la categoría 2007-2008, mixto, A. Chamas "B" le gana 21-14 a Los Kings; Huracán "B" a Angry Birds, 14-7; en la categoría 2009-2011, mixto, Leones superó al Skanets "C" por 11-6 y A Chamas "C" a Huracán "C" por 17-4.

En la categoría Intermedia, en la rama femenil, Maverick´s le ganó 20-0 a Chamas Girls; Mama Chamas a Power por 32-10; Gacelas en un partido muy cerrado se impuso a Cobach 19 por 30-29; Team Crack´s le gana 20-0 a Walkirias; en la rama varonil, Titanes vence a DPG por 33-23 y Show Time a Toros por 20-0.

Los equipos Skanets B, Pistones, A G T, Amazonas, Mantis y Dep. Campaña descansaron en esta jornada, ya que se están reponiendo encuentros con equipos que fueron sumándose en el trascurso de la competición.