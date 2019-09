Irá Ricardo Cordero al Campeonato de Rallies

El sábado y domingo próximo se llevará a cabo el Campeonato Nacional de Rallis con sede en Morelia, Michoacán, evento en el que tomará parte el piloto potosino Ricardo Cordero.

Esta será la edición número 40 del tradicional rally patrio que, en esta ocasión, así como en las anteriores, recibirá a los mejores pilotos de la especialidad incluido el campeón potosino Ricardo Cordero.

"Listos, primero por lo que significa llegar a nuestra casa rallistica que es Morelia, nos complace anunciar que ahora somos parte del GTR, lo cual me pone muy contento por incorporarnos a este equipo" dijo el conductor.

Añadió "en relación a la competencia tenemos prácticamente asegurados el subcampeonato del campeonato nacional, así como el de Nacam, por lo cual tomamos la decisión de utilizar esta fecha para probar nuestro poderoso auto -el Malditillo- que utilizaremos en La Carrera Panamericana".

También mencionó que ya tuvo un test con el auto "me sentí mejor adaptado que el año pasado, mi compañero Marco no se subía después del accidente y me platico que se sintió cómodo, esta etapa de Michoacán también será parte del recorrido panamericano, es un rally de pavimento, lo utilizaremos para seguir afianzándonos, el equipo GTR- 399 Tactical- Brachi sigue sumando esfuerzos para recuperar la corona".