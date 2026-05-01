Irán participará en la Copa: Infantino

VANCOUVER.- El presidente de la FIFA Gianni Infantino abrió su discurso en el Congreso de la FIFA con una reiteración de que Irán participará en el Mundial y que el equipo jugará en Estados Unidos pese al conflicto entre ambas naciones.

"Y la razón de eso es muy simple, queridos amigos, es porque tenemos que unirnos. Tenemos que reunir a la gente. Es mi responsabilidad. Es nuestra responsabilidad", manifestó Infantino. "El fútbol une al mundo. La FIFA une al mundo. Ustedes unen al mundo. Nosotros unimos al mundo".

Como indicio de lo delicada que es la situación con la participación de Irán en la Copa del Mundo, a representantes de la federación iraní de fútbol se les negó la entrada a Canadá esta semana.

La ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, señaló que tenía el "entendimiento" de que a los funcionarios iraníes se les impidió el ingreso, tras un reporte de Tasnim, una agencia de noticias iraní asociada con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El informe indicó que al presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, y a otros dos funcionarios se les negó la entrada en el aeropuerto de Toronto.

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A comienzos de la semana, en el congreso de la confederación asiática de fútbol en Vancouver, no se abordó la participación de Irán en el Mundial ni si los partidos del equipo deberían trasladarse fuera de Estados Unidos.

En el pase de lista del Congreso de la FIFA, en el que se nombró a todas las naciones, se anunció que Irán estaba ausente. Fuera del evento, en el Centro de Convenciones de Vancouver, había un pequeño grupo de manifestantes que sostenía banderas iraníes.

Infantino no ha vacilado respecto a la participación de Irán en el Mundial ni en cuanto a que dispute sus partidos en Estados Unidos. En un momento, Irán pidió trasladar sus partidos a México, pero esa solicitud fue rechazada.

La Copa del Mundo arranca el 11 de junio y la final está programada para el 19 de julio, con partidos en Estados Unidos, Canadá y México.