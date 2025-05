Isaac del Toro no deja el liderato

SAN VALENTINO.- El mexicano Isaac Del Toro defendió el martes con lo justo su liderato en el Giro de Italia tras la extenuante 16ta etapa, en la que el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón de la edición de 2019, fue el gran protagonista con su repunte en la clasificación general.

Cuando Carapaz, el campeón olímpico de los Juegos de Tokio realizados en 2021, atacó en la subida final en los Dolomitas, Del Toro, del equipo UAE Team Emirates, no tuvo respuesta.

La ventaja de Del Toro se redujo a 26 segundos por delante del británico Simon Yates (Team Visma) y 31 segundos sobre Carapaz (EF Education-Post).

Entonado por su actuación, Carapaz se ve con buenas opciones de consagrarse campeón de la ronda italiana por segunda vez este fin de semana.

“Estoy aquí para dar pelea. No me voy a rendir hasta llegar a Roma”, manifestó el ecuatoriano de 31 años.

Del Toro, quien lució la maglia rosa por séptima etapa consecutiva, cedió casi dos minutos frente a Carapaz, quien se llevó la victoria en solitario al final de la 11ma etapa cuando Del Toro se convirtió en el primer líder mexicano en la historia del Giro.

“Al final me quedé sin piernas. No estaban mal, pero no fueron suficientes. Estoy feliz de haber llegado a la meta”, dijo Del Toro.

“Tengo que seguir jugando la misma carta: ser inteligente y a veces ponerme a la ofensiva y a veces ponerme a la defensiva”, analizó el mexicano de 21 años.

Fue un día difícil para el equipo de Del Toro, ya que el español Juan Ayuso, quien marchaba tercero en la general, se descolgó en la tercera de las cuatro subidas.

“Cualquiera puede tener un mal día. Sabemos que Juan volverá más fuerte. No tiene que demostrarle nada a nadie”, afirmó Del Toro.

El colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) quedó sexto en la general, a 3:23 de Del Toro.

Primoz Roglic, campeón de 2023 y gran favorito previo a la carrera, abandonó tras caer en una carretera resbaladiza a mitad de la etapa. Se encontraba en el décimo lugar de la general después de haber retrocedido cinco posiciones el domingo.

Christian Scaroni se convirtió en el primer italiano en ganar una etapa en este Giro tras entrar en una escapada temprana. Cruzó la línea de meta de la mano con el también italiano Lorenzo Fortunato su compañero de equipo en Astana, pero estaba ligeramente por delante.

La etapa de 203 kilómetros (126 millas) desde Piazzola Sul Brenta hasta San Valentino se volvió más peligrosa por la lluvia al inicio. La subida final duró 18,2 kilómetros (11,3 millas) y presentó una sección con un gradiente del 12% en el final.

El italiano Alessio Martinelli fue hospitalizado tras deslizarse hacia un barranco.

El equipo VG Group Bardiani-CSF Faizane dijo que Martinelli estaba “consciente y en condición estable”. Fue sacado del barranco en una camilla atada a una cuerda por un equipo de rescate alpino.