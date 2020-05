Islandés rompe récord de pesas

REIKIAVIK.- Ni la pandemia de coronavirus ha logrado frenar la tarea del islandés Hafthor Bjornsson, conocido por muchos por haber interpretado el personaje de La Montaña en la famosa serie Game of Thrones. En las últimas horas, el atleta dio una nueva muestra de su increíble fuerza al romper el récord mundial de levantamiento de pesas en peso muerto.

Thor, como es apodado, levantó 1.104 libras (500,77 kilogramos) y se quedó con el registro, que fue avalado por un árbitro oficial. La mejor marca anterior estaba en manos del británico Eddie Hall, que había levantado 500 kilos exactos en Campeonato Mundial de peso muerto en 2016.

En el gimnasio, al islandés lo acompañaron varios integrantes de su equipo, quienes lo alentaron con estruendosos gritos durante toda la ejecución.

En su camino al récord, Bjornsson había levantado 470 kilos el pasado 21 de abril y, desde ese día, comenzó a avisar a sus seguidores que estuvieran atentos a su gran reto del 2 de mayo. Muchas de sus sesiones de entrenamiento fueron transmitidas en vivo a través de sus canales en las redes sociales.

"No tengo palabras. Ha sido un día maravilloso, uno que recordaré por el resto de mi vida. Dije que iba a lograrlo y, una vez que me mentalizo en algo, soy como un perro con un hueso. Quiero reconocer a mi familia, amigos, entrenadores, fanáticos, sponsors, los que me odian y a todos aquellos que han hecho esto posible", escribió Bjornsson en su cuenta de Instagram, junto al video de su gran momento.

A pesar de que el récord fue logrado en presencia de un árbitro, Eddie Hall -antiguo poseedor del registro- pidió que la marca no sea homologada debido a que no fue alcanzada en una competencia oficial. La rivalidad entre ambos atletas es pública y hasta se han retado a pelear arriba de un ring.

Bjornsson, quien mide 2,05 metros, ganó la competencia de "El hombre más fuerte del mundo" (World´s Strongest Man) en 2018. También ostenta en su palmarés tres consagraciones como el hombre más fuerte de Europa (2014, 2015, 2017 y 2018).