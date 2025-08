Iván García hace "dura" confesión sobre Paola Espinosa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Iván García y Paola Espinosa son dos de los mejores clavadistas que ha tenido México, ambos cosecharon medallas olímpicas, pero también formaron su propia historia de amor, la cual tuvo que estar oculta por unos años y vivieron momentos complicados mientras eran atletas.

Fue hasta después de los Juegos Olímpicos de Rio 2016 cuando ambos optaron por hacer pública su relación, que sigue perdurando hasta hora y ya hasta formaron su propia familia.

"Lo más bonito de Juegos Olímpicos fue que por fin pude destapar mi amor con Paola, fue un proceso complicado nuestro amor", comentó Iván en el podcast de "La Capitana" de Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado.

En este mismo espacio, el medallista de plata en Londres 2012 narró una situación que atravesó Paola Espinosa, la cual le afectó en lo anímico y hasta en lo deportivo, que se registró a principios de su relación.

"A Paola, su entrenadora de ese momento, la obligaba a estar en una relación con un mismo compañero de su equipo para que el compañero no se deprimiera y pudiera estar entrenando."

"Yo en Guadalajara, ella en México, yo le preguntaba ´¿Cómo te fue?´ ´No entrené hoy, llegué a la alberca y me agarró mi entrenadora con el otro involucrado y todo el día obligando para que regresara con esa persona. No me dejaron entrenar'", agregó.

¿Quién era el clavadista en cuestión?

A pesar de no haber revelado el nombre, todo parece indicar que el novio de aquel entonces de Paola Espinosa era Rommel Pacheco, con quien mantuvo una relación de 13 años e incluso el ahora titular de la Conade le entregó un anillo de compromiso, pero nunca se casaron.