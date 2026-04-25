J. Sinner gana con sufrimiento

Madrid.- Jannik Sinner fue exigido al máximo en su puesta en escena en el Masters 1000 de Madrid, se dejó un set ante el francés Benjamin Bonzi, procedente de la fase previa, aunque al final ganó por 6-7(6), 6-1 y 6-4 y sumó su vigésima tercera victoria seguida en un torneo Masters 1000.

Y es que el jugador de San Cándido, que no acude a la Caja Mágica desde el 2024, cuando una lesión le dejó estancado en los cuartos de final, pretende lograr en Madrid su quinto Masters 1000 seguido, algo que nadie ha logrado a lo largo de la historia.

Sin Carlos Alcaraz, que ha anunciado su baja también para Roland Garros por la lesión en la muñeca, ni Novak Djokovic en el recorrido del torneo, el transalpino ve una oportunidad pintiparada para lograr el registro y añadir a su ristra de éxitos uno que aún no tiene, el de Madrid.

Sinner siempre había ganado con solvencia a Bonzi, estimulado por la posibilidad de lograr el triunfo más importante de su carrera, de erigirse en el primer francés en ganar a un número uno del mundo en tierra desde que Richard Gasquet tumbara al suizo Roger Federer en el Masters 1000 de Montecarlo del 2005.

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De hecho, el galo, que pretendía alcanzar la tercera ronda de un Masters 1000 por cuarta vez, llevó al límite al italiano en la primera manga. No es normal ver errático al de San Cándido que apuró sus opciones hasta el final del primer set para evitar que el choque se alargara más de lo deseado. No lo logró porque Bonzi estuvo acertado con saque y no le tembló el pulso. Ganó el set.

En cualquier caso, Sinner, que sumó su vigésimo quinto partido ganado en lo que va de 2026, más que nadie, nunca lo ha tenido excesivamente fácil con el francés, al que siempre ha ganado pero que suele exigirle al máximo. De los tres cara a cara anteriores que habían protagonizado, en dos de ellos, los dos de pista dura, fueron victorias apretadas del número uno del mundo, con un set perdido en el camino. Aunque el único jugado en tierra, en Roland Garros en el 2020 fue un 3-0 rotundo para el italiano.

Sinner dio su primer paso para avanzar en Madrid y hacia el récord del repóker en torneos Masters 1000. Y en dieciseisavos se enfrentará al danés Elmer Moller que ganó al canadiense Gabriel Diallo por 7-5, 3-3 y retirada por lesión en la parte baja de la espalda.