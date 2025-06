Jake Paul vence a Julio César Chávez Jr en combate de boxeo

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Jake Paul venció el sábado por decisión unánime al ex campeón de los medianos Julio César Chávez Jr. tras dominar los primeros asaltos y resistir el ataque tardío del mexicano.

Paul (12-1 con siete nocauts) parecía estar corriendo el mayor riesgo de su singular carrera en el boxeo al enfrentarse a su oponente más experimentado, Chávez de 39 años y con una foja de 54-7-2.

Además, el combate se realizó frente a una multitud fervientemente pro-Chávez en el sur de California.

Al menos parecía un riesgo hasta que Chávez subió al ring en el Honda Center y se mostró sin vitalidad, lanzando apenas un golpe hasta finales del cuarto asalto del combate en peso crucero.

NI siquiera los gritos de apoyo de su famoso padre homónimo en ring side evitaron que Chávez Jr. peleara de manera tímida y apática contra Paul, quien controló pacientemente el ring y conectó lo suficiente para ganar los asaltos.

Chávez montó su primer ataque discernible en el sexto episodio y lanzó varios golpes emocionantes en el noveno, mostrando finalmente las habilidades de una larga carrera en el boxeo.

Pero no pudo dañar seriamente al YouTuber convertido en pugilista, quien saltó a las cuerdas para celebrar después de absorber varias ráfagas de puñetazos en el décimo y último asalto.

"Todos los abucheos son premios", dijo Paul. "Fue impecable. Creo que sólo me golpearon unas diez veces."

Los jueces dictaminaron 99-91, 98-92 y 97-93 a favor de Paul. The Associated Press también favoreció a Paul 97-93.

"Pienso que perdí los primeros cinco asaltos, así que intenté ganar los últimos", dijo Chávez. "Es fuerte, un buen boxeador durante los primeros tres, cuatro asaltos. Después de eso, sentí que estaba cansado. No creo que esté listo para los campeones, pero es un buen peleador."

Chávez, quien había peleado sólo una vez desde 2021, lleva años sin aprovechar el potencial de la genética de su padre. Aún así, es por mucho el boxeador con más credibilidad que ha compartido el cuadrilátero con Paul, quien ahora lleva cinco años y medio y 13 peleas en su lucrativa carrera boxística.

Paul ha aprovechado con éxito su ubicuidad en Internet y su propio trabajo arduo para volverse conocido en el negocio del boxeo, aunque no en combates tradicionalmente importantes. Ha fundado una activa empresa de promoción y ha coqueteado con las artes marciales mixtas mientras se convierte en uno de los atletas de deportes de combate más importantes del mundo.

Pero había peleado principalmente con artistas marciales mixtos y otras celebridades en línea. Sufrió su única derrota en febrero de 2023 cuando se enfrentó al boxeador real Tommy Fury, cuya fama también va más allá de sus habilidades en el ring.

Paul no había peleado desde noviembre pasado, cuando venció a Mike Tyson en un combate muy publicitado que no pudo cumplir con las expectativas desmedidas de fanáticos que no entendían la simple realidad de que Tyson tenía 58 años.

Chávez estuvo fuera del ring durante tres años antes de su regreso a finales de 2024, pero la invitación de Paul lo trajo de vuelta, junto con los miles de fanáticos que compraron entradas con entusiasmo en apoyo perpetuo del hijo de la garn leyenda del boxeo mexicano.

Pero Chávez hijo ha dado innumerables tumbos durante una larga carrera en el boxeo llevada a cabo ,a la sombra de su padre, uno de los deportistas más queridos en la historia de México. El hijo ha dado positivo por consumo de drogas, ha purgado suspensiones e incumplido por mucho con el peso pactado.

Y todo ello le ha redituado críticas amplias de quienes consideran que simplemente no está plenamente comprometido con el boxeo.

Aún así, alcanzó ciertas alturas, ganando el título de peso mediano del CMB en 2011 y defendiéndolo tres veces. Compartió el ring con grandes de su generación como su compatriota Saúl "Canelo" Álvarez y el argentino Sergio "Maravilla" Martínez, perdiendo ante ambos.

Chávez incluso perdió en 2021 ante Anderson Silva, el ex campeón de la UFC y boxeador rudimentario que perdió una decisión unilateral en el ring ante Paul un año después.

La carrera de Paul como el espectáculo pugilístico más popular del mundo podría cambiar pronto: Su poder financiero hace casi inevitable que sea invitado a pelear bajo el amparo de un organismo sancionador, lo que significa que probablemente podría reservar un combate contra un boxeador de élite cuando lo desee.

"Veremos", dijo Paul cuando se le preguntó por su próximo oponente. "Hay una larga fila, así que tienen que esperar en la fila. Tomen un boleto."

Paul luego dijo que no tendría problema en vencer al mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez, quien retuvo sus dos cinturones de título de peso crucero con una decisión unánime cerrada sobre el cubano Yuniel Dorticos en el combate final de la cartelera.

Antes, la ex estrella de UFC Holly Holm, de 43 años regresó de una ausencia de 12 años del ring para dominar a la mexicana Yolanda Guadalupe Vega Ochoa, previamente invicta.