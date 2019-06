James Rodríguez dejará al Bayern Munich

El colombiano James Rodríguez, mediocampista ofensivo que milita en Bayern Munich, dejará al conjunto luego de pedir que se inhabilitara la opción de compra.

Karl-Heinz Rummenigge, director general de los bávaros, confirmó para una revista deportiva, que el artillero "cafetalero" no seguirá con el actual campeón de la Bundesliga.

"La decisión con James ha caído en principio. Estaba conmigo y me dijo en una conversación personal que le pide al club que no tire de la opción (de compra). Él quiere jugar y ser regular. Eso no está garantizado aquí", acotó.

En su primer año con Bayern Munich, James logró hacerse de un puesto en el XI titular y se mantuvo a un nivel importante durante el resto de la temporada, pero la campaña siguiente sus minutos bajaron considerablemente debido a lesiones y baja de juego.

Desde su llegada al conjunto "bávaro" en julio de 2017, James Rodríguez consiguió un total de 15 goles y 20 asistencias en 67 encuentros en los que participó.