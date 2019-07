Janelly Farías reforzará a Chivas en Liga MX femenil

Guadalajara, Jalisco.- Así como el Exatlón de Estados Unidos le quitará a Norma Palafox, el mismo programa le dio la oportunidad a Chivas Femenil de firmar a otra futbolista que vivió esa experiencia: Janelly Farías.

Con gran trayectoria en Selección Nacional de México, el futbol de Estados Unidos y hasta con experiencia europea, la zaguera fue firmada por el Rebaño rosa, luego de que en su carrera hizo una pausa para participar como famosa en la primera edición del programa de televisión en los Estados Unidos donde fue la eliminada número 14, ya que tuvo que abandonar la competencia por lesión el 10 de septiembre del 2018.

"Conozco el futbol gracias a Chivas desde chiquita viéndolas en la tele, mi papá siempre me enseñó lo importante que es Chivas para mi familia y yo desde chiquita veía a Ramón Ramírez, Ramón Morales, Omar Bravo, Carlos Salcido, que es uno de mis favoritos. Oswaldo Sánchez, Chicharito, entonces tengo el corazón así, es un sueño hecho realidad para mi familia, para mí", dijo Farías a Chivas TV.

Farías es nacida en Santa Ana, California, de padres mexicanos y su carrera la comenzó en Estados Unidos, donde jugó para el San Diego Sea Lions y el Houston Dash, para después dar el brinco a Europa y participar en el futbol de Chipre con el Apollon Ladies FC, con el que jugó una Liga de Campeones de la UEFA.

"Fue algo increíble para mí, nunca me lo imaginé, jugarla", agregó.

Después regresó a la Unión Americana para jugar con el LA Galaxy Orange County, donde fungió como jugadora y auxiliar.

En Selección Mexicana, Janelly ha sido una habitual convocada tanto en procesos menores como de la mayor, donde ha representado al Tri en torneos internacionales, clasificatorios a Juegos Olímpicos y de Copas del Mundo.

"A los 16 años fue mi primera convocatoria a la Selección de México y desde entonces he representado a México", mencionó.

No ocultó la emoción en llegar a Chivas Femenil como una de los elementos con mayor experiencia.

"Para mí representar a Chivas es representar a México y el sueño es ser Campeón, siempre es el objetivo, no hay de otra, después de hablar con Nelly (Simón, gerente general de Chivas Femenil) me gusta la mentalidad que tiene el club y eso me llamó muchísimo la atención, eso hizo la decisión de llegar a Chivas mucho más fácil", expresó.