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Jardine explica por qué no jugó Brian Rodríguez

Por El Universal

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
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Jardine explica por qué no jugó Brian Rodríguez

México.- Las Águilas del América empataron sin goles frente al Nashville SC en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. Todo se definirá en el Estadio Azteca la siguiente semana.

El brasileño André Jardine, técnico del América, habló en conferencia de prensa sobre lo que buscó en este compromiso ante el cuadro de la Major League Soccer (MLS).

"Las competiciones mata mata hay que saber jugarlas. Hoy era un partido bastante complicado en una cancha donde el rival tiene muchos argumentos, ataca con mucha gente", explicó André.

"Era importante tener una solidez defensiva con las bajas que tuvimos de último momento de Borja y Kevin (Álvarez) no fue tan simple organizar al equipo", agregó.

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¿POR QUÉ NO JUGÓ BRIAN RODRÍGUEZ?

El estratega azulcrema explicó que priorizó el juego defensivo en el Geodis Park por lo que decidió dejar en el banquillo al uruguayo Brian Rodríguez.

"Hoy pensamos el partido en defensa para ataque y en el parado táctico nos parecía fundamental tener a un extremo defensivo por el lado derecho. Imagino que (Alejandro) Zendejas no iba a hacer el trabajo que (Isaías) Violante, un trabajo impresionante de ida y vuelta y profundidad", apuntó el brasileño.

Asimismo, destacó que el Rayito será parte fundamental para los compromisos que vienen para los capitalinos, en la Liga MX y en la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Zende por izquierda nos da un jugador más de medio campo que está acostumbrado a hacerlo por derecha. Fue una opción realmente táctica, sin olvidar la importancia de Brian (Rodríguez) que será fundamental para los partidos que vienen e imagino estará apto para jugar contra Cruz Azul", concluyó André Jardine.

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