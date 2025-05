Jardine explica señal a hinchas de Cruz Azul; "estaba muy caliente", dice

En esta Liguilla del Clausura 2025, André Jardine protagonizó una de las imágenes más épicas y polémicas de los últimos años. Fue en la ida de la Semifinal entre Cruz Azul y América en el estadio Olímpico Universitario.

El técnico de las Águilas fue expulsado en el segundo tiempo por reclamos airados al árbitro Luis Enrique Santander. Cuando se dirigía al vestidor, el brasileño recibió todo tipo de insultos y rechiflas por parte de la fanaticada celeste.

Sin embargo, Jardine no se quedó de brazos cruzados y respondió. ¿Qué hizo? Alzar la mano derecha y enseñar tres dedos; claro gesto en alusión al tricampeonato que conquistó con los de Coapa.

"Fue algo que me salió de forma muy natural, no fue pensado. Estaba muy caliente en aquel momento con el arbitraje, pero no, mis respetos a la institución, el equipo de Cruz Azul no tiene nada que ver con ellos, fue una reacción de quien estaba bastante caliente; el tema arbitral y el abucheo de la afición, el orgullo que tenemos de estar en América", explicó el timonel de las Águilas.

También fue a donde se encontraba su afición y les prometió que "allá" (en el estadio Ciudad de los Deportes), la historia sería distinta... y así fue.

"También quería recordarle a nuestra gente que había un segundo partido y que la historia no estaba terminada. Era el sentimiento que tenía y para no hablar, un gesto que simbolizara todo. Salió, pero representa el sentimiento de aquel momento y el orgullo de estar al frente de América", concluyó.