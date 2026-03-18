Jardine prioriza Champions Cup

México.- Con André Jardine al frente de las Águilas, América vive una etapa laureada, pero en el Nido aún hay una cuenta pendiente a nivel internacional: la Copa de Campeones de la Concacaf.

Mañana, los azulcrema buscarán sellar su boleto a los Cuartos de Final de la justa; llegan con una mínima ventaja sobre el Philadelphia Union y el técnico brasileño sabe que no se pueden confiar.

"Son eliminatorias de 180 minutos, cuando jugamos en nuestra cancha estamos más acostumbrados, ambientados, existe una pequeña ventaja, pero la eliminatoria está abierta. El gol de visita acaba ya no favoreciendo tanto, una derrota nuestra por 2-1 y el rival pasa. Hay que enfocarse en los detalles del partido", declaró el timonel brasileño.

Y precisamente porque reconoce la complejidad de la competencia, es que Jardine irá con lo mejor que tiene para enfrentar al conjunto estadounidense, en el estadio Ciudad de los Deportes.

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"Voy a conducir los dos torneos, en Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores para este partido y en Liga es donde, a veces, tenemos que pensar en la carga. En Concachampions son los 11 mejores para el momento", aseveró el estratega de los capitalinos.