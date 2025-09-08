Javier Aguirre admite carencias en la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana no viene de ofrecer su mejor versión, en su insípido empate sin anotaciones ante Japón.

A pesar de que Javier Aguirre utilizó un once titular que se asemeja bastante al que podría arrancar en la inauguración de la Copa del Mundo de 2026, su equipo careció de ideas en el último terció y no generó peligro alguno en la portería nipona.

Ahora, el Tri buscará mejorar su funcionamiento esta noche cuando se enfrente a Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville.

Los surcoreanos llegan a este compromiso amistoso con el ánimo a tope, tras haber derrotado (0-2) a Estados Unidos.

Por tal motivo, el "Vasco" es consciente de que su equipo necesita mejorar, sobre todo en la ofensiva porque los Tigres de Asia no serán nada fáciles de derrotar, ya que "son fuertes, intensos y ordenados".

"Corea (del Sur) es muy parecido a Japón en lo táctico, en lo físico, en la intensidad, pero es mucho más agresivo, están más acostumbrados al cuerpo a cuerpo, a levantar el zapato, más a como jugamos nosotros, a competir al límite del reglamento; será un equipo que va a competir y que no va a bajar los brazos", declaró.

En conferencia de prensa, Javier Aguirre aceptó su responsabilidad por haber dado "un paso hacia atrás" y por no "inyectarle la motivación" suficiente a sus jugadores en el duelo ante Japón; aunque, hoy los preparará "mentalmente para no cometer el mismo error".

"[Necesitamos] jugar mejor, que seamos más atrevidos y que sigamos con el mismo orden defensivo. Hacia adelante hay que mejorar [porque] elegimos no correr riesgos y [prefieren] que se equivoque el otro, por nuestras propias limitaciones mentales no nos atrevemos", juzgó el "Vasco".

No obstante, el experimentado timonel tricolor lamentó que, en ocasiones, "el resultado final no refleje la evolución" que ha tenido su equipo, aunque reiteró que, al ser partidos de preparación, hay elementos más importantes que analizar.

"El resultado condiciona mucho el análisis de un partido, el resultado manda y eres según a tu último resultado. Nos hemos vuelto resultadistas, el funcionamiento nos condiciona, pero hemos ganado una estructura. Tampoco pasa nada si el resultado es adverso y no refleja en el marcador lo bien que se jugó; mi obligación es que no me afecte perder o ganar", sentenció Javier Aguirre, previo el juego ante Corea del Sur en Estados Unidos.