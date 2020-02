Javier Aguirre critica actitud de su equipo en La Liga

Javier Aguirre, técnico del Leganés, se marchó molesto del estadio Ciudad de Valencia, por la derrota de los suyos frente al Levante (2-0). Pese a que no eran favoritos en la serie, en timonel mexicano no se guardó los reproches.

"Quedan 15 partidos y hay que vender cara cualquier derrota. La segunda parte se pareció más a un equipo que se está jugando el descenso. Con defectos y virtudes, con problemas, pero la primera, no... parecía un juego de pretemporada", criticó.

El Leganés ocupa el lugar 18 de la clasificación española, con 18 puntos, pero todavía en zona de descenso, aunque adelante tiene al Mallorca (18) y Eibar (24), por lo que no está lejano del milagro.

"Me voy con la sensación de haber regalado la primera parte. Lo saben los chicos, por eso me atrevo a hacerlo público: regalamos la primera parte de una manera muy infantil. Parecía que no estábamos peleando el descenso".

El próximo duelo del Leganés será el 16 de febrero, contra el Betis de sus compatriotas Diego Lainez y Andrés Guardado.