Javier Aguirre y los mexicanos que han descendido en Europa

Se llevó a cabo la última jornada de la Liga Española de Futbol, en la que el Real Madrid obtuvo su título número 34, mientras que los equipos que descendieron fueron el Espanyol de Barcelona, Mallorca y el Leganés, del mexicano Javier Aguirre.

Pero esta no es la primera ocasión que un mexicano se ve involucrado en bajar con su equipo a la segunda división. Esta penosa situación la han vivido otros mexicanos en diferentes ligas de Europa.

HUGO SÁNCHEZ. El primero en sufrirlo fue Hugo Sánchez, el pentapichichi con el Real Madrid perdió la categoría con el Rayo Vallecano en la temporada de 1993/1994. Tras un paso por el futbol mexicano, "Hugol" regresó al viejo continente a los 35 años. Con el equipo de ´El Rayito´ tuvo una temporada catastrófica, y el 1 de junio de 1994 se consumó su descenso a la Segunda División.

MIGUEL LAYÚN. Aunque no jugó con el Atalanta, Miguel Layún formó parte del equipo que descendió a la Serie B en la temporada en el año del 2010.

ANDRÉS GUARDADO. Fue hasta la temporada 2010/2011, cuando Andrés Guardado se fue a la Segunda División con el Deportivo La Coruña, siendo uno de los mejores futbolistas de aquel equipo. Su importancia en el plantel hizo que otros clubes de Europa trataran de ficharlo; sin embargo, ´El Principito´ le fue leal al Depor y los ayudó a regresar a la Primera División en 2012.

PABLO BARRERA. El canterano de Pumas también sufrió el drama del descenso, pero en Inglaterra. Con el West Ham United, escuadra en la que no vio la continuidad deseada, cayó de la Premier League a la Championship, en el 2011. Para fortuna del extremo tricolor, en España fue requerido para reforzar al Zaragoza del estratega Javier Aguirre.

GIOVANI DOS SANTOS. El tercer mexicano en vivir un descenso en LaLiga fue Giovani Dos Santos con el Mallorca en la temporada 2012/2013. Después de pasar por algunos equipos en el futbol europeo, Gio encontró regularidad con los "Bermellones", pero no le alcanzó para salvar al equipo.

GUILLERMO OCHOA. El portero ha sufrido dos descensos con diferentes equipos y en diferentes ligas. El primero lo vivió con el Ajaccio Defendiendo el arco del Granada y siendo el portero más goleado de LaLiga, pero también el que más atajadas sumó, Guillermo Ochoa se fue a la Segunda División en la temporada 2016/2017. Aunque el portero mexicano pertenecía al Málaga, esto no impidió que Ochoa sufriera lo que es vivir un descenso con Paco Jémez, que aún dirigía a los "Nazaríes".

RAÚL GUDIÑO. En Portugal, la tristeza por perder la categoría estuvo en manos del arquero Raúl Gudiño, actualmente con el Guadalajara. En la temporada 2015-16 de la Primeira Liga, Gudiño fue a préstamo del Porto B al Union Madeira; sin embargo, la misión ya lucía imposible por la situación matemática de los Unionistas, entidad cuya crisis ya los tiene en la Tercera División.

ANTONIO BRISEÑO. En su última temporada en el futbol europeo, el "Pollo" Briseño y descendió en el futbol de Portugal con el Feirense. El defensor campeón del Mundo Sub-17 contaba con algunas ofertas del equipos europeos, pero su decisión final fue regresar a México.