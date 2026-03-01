Javier Campos va por otro podio en Tuxtla
La Super Copa llegará por primera vez en su historia a territorio chiapaneco, teniendo como escenario el trazado interno del Super Óvalo Chiapas, donde se disputará la segunda fecha de la temporada este 1 de marzo.
Entre los protagonistas destaca el piloto potosino Javier Campos, quien buscará su segundo podio consecutivo tras un destacado debut en Mérida, Yucatán, donde arrancó la campaña con un sólido desempeño.
"Iniciamos muy bien la temporada, mi equipo Anvi Motorsport está sólido; hicimos un gran trabajo en Yucatán y queremos repetir la actuación en Chiapas. Queremos ser campeones en nuestro regreso, pero vamos paso a paso. Acá en Tuxtla se pronostica más calor, por lo cual hay que cuidar no degradar el auto para buscar el objetivo. Será la primera vez que ruede en esta pista y trataremos de adaptarnos lo más pronto posible. El team Blac-Gokartmania viene por otro gran resultado a Tuxtla", enfatizó Javier Campos.
La competencia se desarrollará en el circuito interior del óvalo chiapaneco, un trazado que representará un nuevo reto para el piloto potosino, quien verá actividad este domingo a las 13:50 horas.
Con el impulso de un arranque prometedor y el respaldo de su equipo, Campos buscará mantenerse entre los protagonistas del campeonato en esta segunda parada del calendario 2026.
