Javier Güémez será refuerzo de Tigres

Javier Güémez, volante de contención que jugaba en Querétaro, será jugador de los Tigres.

Ricardo Ferretti, técnico de los norteños, confirmó la llegada del exfutbolista de Gallos Blancos.

"Güémez es un jugador por el que se ha mostrado interés, no de ahorita y si llega, sé las características que tiene y el gran ser humano que es. Puede venir aportar su calidad y futbol y buscar un lugar en cada partido".

Junto con Nicolás López, son los únicos refuerzos de los felinos hasta ahora.

"Las características de estos jugadores son interesantes y se acoplan a lo que yo busco en un plantel, siempre buscando lo mejor del talento individual y al llegar aquí tienen que aportar con el beneficio del equipo y estos jugadores cumplen con las características".

López no ha llegado a México pues tuvo algunos problemas con su visa, mientras Güémez se espera arribe mañana martes.

Güémez, de 28 años, no tuvo minutos en el torneo que está por terminar, con el club de los Gallos Blancos.