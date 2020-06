Jérémy Ménez se queda sin equipo

CDMX.- El francés Jérémy Ménez, ex jugador del América, de nueva cuenta está sin jugar. Después de su salida de las Águilas, en donde se la pasó lesionado y dando excusas para no entrenar, encontró refugio en el París FC de la segunda división francesa, pero tampoco ahí la pegó y anunció su adiós.

"Me gustaría agradecer a todo el club: el presidente Pierre Ferracci, los directores, los empleados administrativos, el personal, los intendentes, los fisioterapeutas, los seguidores y todas las personas con las que he entrado en contacto. Y, por supuesto, mis compañeros de equipo con quienes tuve un gran año. Necesitaba saber eso para encontrarme y encontrar el gusto del futbol. Incluso si no fue necesariamente fácil porque hemos sido relegados durante mucho tiempo, logramos alcanzar la meta manteniendo el equipo. Y eso es lo más importante. Por lo demás, hablé con el Presidente y los líderes y acordamos detenernos por varias razones que son personales para nosotros. Ahora deseo mucha felicidad al Paris FC y vigilaré de cerca al club. Buena suerte para el futuro", escribió el pago a oficial del club.

Con el París FC, Ménez jugó 17 partidos, marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias. Fue el noveno club en su carrera.