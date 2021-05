Jesús Corona quiere el título: "Es momento de cambiar la historia"

- Quizá viva su última final, y quizá sea su última oportunidad de levantar el trofeo de campeón: "Y lo voy a intentar", dice.

José de Jesús Corona es una institución en Cruz Azul, ha vivido buenas y malas, y encabeza un nuevo intento cementero por ganarse el honor de portar corona del futbol mexicano.

Se habla de fantasmas alrededor de los cementeros, por tantas finales perdidas, pero para el cancerbero "el pasado queda ahí, lo importante es vivir el momento, el presente, aprovechar lo que vivimos ahora. Tenemos el derecho de disputar esta final y ya, hay que dejar atrás todo lo que ha sucedido".

Aunque los medios, la afición y hasta en las apuestas los ponen como favoritos, en Cruz Azul están conscientes en que "no podemos caer en excesos de confianza, no podemos pensar que estando ahí ya vas a ganar. Hay que ponernos el overol, de nuestro lado va a haber un gran sacrificio... Hoy es momento de cambiar la historia, no hay de otra".

Cruz Azul robó en el torneo regular y ha tenido una Liguilla aceptable, pero para que todo eso se diera, tuvo que haber una resurrección después de haber caído en las semifinales del torneo pasado ante los Pumas en una forma demasiado burda: "Acabamos muy golpeados, pero teníamos que levantarnos.

"Nos reunimos después de lo que sucedió en diciembre, nos dijimos todos, frente a frente, qué era lo que necesitábamos para salir adelante y logramos unirnos. Después vino la llegada del profe Juan (Reynoso) que detonó todo, solo era cuestión de tiempo para que el equipo comenzara a funcionar bajo su liderazgo y esto ha caminado, así que queremos cerrarlo bien".

Corona tiene 40 años, y al lado está un joven portero de 25, "al que conozco desde hace tiempo. Es un joven al que conozco desde hace tiempo, no me extraña lo que está viviendo.

"Algún día le dije que tenía una gran calidad, y lo ha reafirmado, me da gusto por él, por su club y el futbol mexicano, hay arqueros para el presente y el futuro y para la Selección".