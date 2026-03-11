Jesús Luzardo seguirá en Filis

FILADELFIA.- El abridor zurdo Jesús Luzardo y los Filis de Filadelfia acordaron una extensión de contrato por cinco años y 135 millones de dólares que comienza en 2027, informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

Filadelfia informó el martes que el acuerdo para el venezolano de 28 años incluye una opción del equipo para 2032.

La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no era oficial.

Luzardo tuvo marca de 15-7 con efectividad de 3.92 en 183 entradas y dos tercios y fue segundo en la Liga Nacional con 212 ponches en su primera temporada con los Filis.

Los Filis adquirieron a Luzardo antes de la temporada 2025 en un canje con Miami y de inmediato ayudó a consolidar la rotación: ponchó a 11 en su primera apertura contra Washington, mientras los Filis ganaron su segundo campeonato consecutivo del Este de la Liga Nacional. La única vez que un lanzador registró más ponches en su primer juego con Filadelfia fue en 1997, cuando Garrett Stephenson tuvo 12 contra los Cardenales de San Luis.

El zurdo tiene récord de por vida de 41-41 a lo largo de siete temporadas, que también incluyeron etapas con Oakland y los Marlins.

Luzardo es el más reciente abridor de los Filis en firmar un acuerdo a largo plazo.

Cristopher Sánchez está en medio de un contrato de 22,5 millones de dólares por cuatro años hasta la temporada 2028. Zack Wheeler tiene un contrato de 126 millones de dólares hasta la temporada 2027, y Aaron Nola firmó un acuerdo de 172 millones de dólares hasta 2030, mientras el novato Andrew Painter espera ganarse el puesto de quinto abridor en la rotación.

Los Filis tuvieron una temporada baja muy movida. Le dieron al mánager Rob Thomson una extensión de un año después de que condujo a la novena a su cuarta aparición consecutiva en los playoffs, firmaron al campeón de jonrones de la Liga Nacional Kyle Schwarber con un acuerdo de 150 millones de dólares por cinco años y al receptor tres veces All-Star J.T. Realmuto con un contrato de 45 millones de dólares por tres años.