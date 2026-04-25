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Jimena Méndez,la mejor potosina en la contrarreloj

Por Romario Ventura

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Jimena Méndez,la mejor potosina en la contrarreloj

La delegación de San Luis Potosí tuvo actividad en la disciplina de ciclismo dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, donde destacó la actuación de Jimena Méndez Sánchez, quien se colocó como la mejor representante del estado al finalizar en la cuarta posición de la prueba contrarreloj en la categoría Cadete Femenil.

La competencia se desarrolló en un circuito de 10 kilómetros en Jocotepec, con un recorrido que ofreció vistas al lago de Chapala, escenario que exigió al máximo a las participantes.

En otros resultados para la delegación potosina, Adelaida Belmontes Rodríguez finalizó en la octava posición dentro de la categoría Sub 22. Por su parte, en la categoría Junior Varonil, Jaime Insa y Juan Pablo Rodríguez se ubicaron en los lugares 9 y 11, de manera respectiva.

En las categorías Cadete Varonil y Sub 22 Varonil, los representantes Karol Miguel Rivera Torres y Gerardo Prado concluyeron en la décima posición dentro de sus respectivas pruebas, mientras que en Cadete Femenil, Georgina Posadas finalizó en el lugar 14.

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La actividad del ciclismo continuará este fin de semana con la prueba de ruta, programada para los días 25 y 26 de abril, donde los atletas potosinos aún mantienen la esperanza de subir al podio y sumar medallas para su estado.

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