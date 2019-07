"Jimmy" Lozano niega obligación por medalla, pero acepta que es un objetivo

Más allá de que aceptó que no le han exigido ganar una medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el técnico de la Selección Mexicana de Futbol Sub 22, Jaime Lozano, afirmó que él mismo se ha puesto como objetivo conseguir una presea.

"Así como obligación no me la han dado como tal, la obligación es ganar la medalla, pero esa obligación me la pongo yo, y se la voy a hacer ver a los jugadores de que el equipo está para ganarlo todo", dijo el entrenador.

En entrevista con Notimex, el estratega afirmó que este equipo está completo para luchar por alcanzar el podio, siempre y cuando tengan claros sus objetivos.

"No, no sobra nada, pero tampoco nos falta algo, en la medida que estemos conscientes de dónde estamos y a dónde queremos llegar tenemos muchas posibilidades de hacernos con una medalla", apuntó Lozano.

De cara a esta competencia, aceptó que no fue sencillo conformar al equipo, ya que la idea era llevar a la mayoría de los que disputaron el Torneo Maurice Revello (antes Esperanzas de Toulon) y en el que ocuparon el tercer puesto.

"Se complicó mucho y más para (Gerardo) Torrado porque yo doy una lista y Torrado es el que tiene que hablar con los clubes y la base al principio sería los que participaron en Toulon", apuntó el estratega.

Destacó, sin embargo, que esta situación abrió "posibilidades y oportunidades a jugadores que no habían estado con nosotros, que ya habíamos visto, que ya los habíamos visualizado y teníamos en mente, pero que no habían podido venir antes.

"Habían venido otros antes que ellos, pero bueno, nivel vamos a tener sin duda. Lo ideal hubiera sido seguir trabajando con cierta base de jugadores como los que hemos tenido", estableció el ex jugador.

Sobre cómo llegan los elementos elegidos para esta competencia, el "Jimmy" indicó que llegan bien, pero que sin duda no es positivo que muchos de ellos no sean titulares en sus respectivas escuadras, ya que eso les quita ritmo y fogueo.

"Afecta porque no es lo mismo competir cada semana como en la liga o estar en la banca, estar en la banca o a veces ni siquiera salir a la banca, entonces si te complica como entrenador, es algo a lo que sabíamos que veníamos", declaró el estratega.

Explicó que esta situación persistirá "si no se cambia el reglamento y se le de tanta posibilidad primera jugadores extranjeros y si después el jugador mexicano no tiene los argumentos para pelear por la titularidad".

Respecto a los rivales, aceptó que son de alta exigencia, pero que trabajan en el estilo de cada uno para ofrecer un desempeño que les permita merecer un resultado positivo.

"Son fuertes, Panamá Argentina y Ecuador sin duda serán fuertes porque lo vivimos en Toulon, y lo hemos visto en la Copa Oro donde antes había equipos que eran de mero trámite y ahora cualquier equipo bien organizado y bien estructurado, ahora que tienen jugadores en unas ligas un poquito más fuertes te puede complicar y hasta ganar", acotó.

Así mismo, destacó que "cada partido tendrá su dificultad, cada uno con un estilo muy determinada, los estamos analizando y sin duda tenemos que hacer muy buenos partidos para poder ganar".

El cuadro mexicano que dirige Jaime Lozano debutará el lunes 29 de julio, día en el que medirán fuerzas con los "canaleros", a las 10:00 horas (TCM), posteriormente el 1 de agosto hará lo propio con la "albiceleste" y cerrará la primera fase el 4 con los ecuatorianos.