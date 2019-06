Joao Maleck queda fuera del Sevilla B tras accidente fatal

Ciudad de México.- El Sevilla de España ya fijó su postura sobre el jugador Joao Maleck, quien se vio inmerso en un accidente automovilístico en Zapopan, Jalisco, donde perdieron la vida dos personas el domingo 23 de junio. La institución no lo tiene contemplado para que siga con el equipo filial de la Segunda B.

"No tenemos nada que decir sobre el jugador. Ten en cuenta que el jugador estaba en préstamo, es decir que estaba cedido y no pertenece al Sevilla. Aquí ya no va seguir, ya se comunicó (al club propietario de sus derechos federativos). Habla con Santos, a ver qué te dicen", dijo en entrevista para ESPN, el jefe de prensa del club, Juan Ramón Morales.

A la distancia, el club europeo se ha ido enterando del caso, Morales acotó que intentaron comunicarse con Maleck, pero sin éxito.

"Es verdad que hemos estado pendientes, porque hubo ese accidente, dos personas que han fallecido. Es un tema delicado, hemos intentado al número que teníamos nosotros aquí, en Sevilla, y no hemos podido hablar con él".