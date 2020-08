Johan Vásquez pide honestidad en el tema coronavirus

Los casos de coronavirus han descendido, pero siguen presentándose en la Liga MX. Esta situación es un problema que parece, estará presente en todo el Guard1anes 2020.

Por tal motivo, Johan Vásquez mandó un mensaje a todos los futbolistas.

"Es un tema delicado, tema personal. Si somos honestos, desde la primera que sintamos es preferible parar uno o dos días y no terminar contagiando a alguien", declaró el defensor de los Pumas.

Desde que regresaron a los entrenamientos, el pasado 15 de junio, el Club Universidad ha presentado tres casos (Dos en varonil y uno más en la femenil) de Covid-19. Ya iniciado el torneo, no han presentado positivos.

"Hemos seguido el protocolo de los médicos, nos hemos cuidado bien y de momento no nos ha afectado. Esperamos seguir así", señaló.

Los Pumas, segundos de la clasificación con seis puntos, buscan mantener el buen paso el domingo ante FC Juárez en Ciudad Universitaria.