John Smoltz y Al Leiter, excluidos por MLB al negarse a ser vacunados

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con información de "The Post", el Salón de la Fama John Smoltz y el expitcher Al Leiter, fueron excluidos por MLB Network al negarse a recibir la vacuna anti Covid-19.

El ex de los Braves (Cy Young 1996) y el ex de los Mets y Yankees, respectivamente, seguirán saliendo en los programas de MLBN; sin embargo, ya no lo harán en los estudios.

MLB Network hizo obligatorio que todos sus empleados recibieran la vacuna, situación por la que los ahora analistas fueron excluidos.

Los expeloteros no se han manifestado al respecto.