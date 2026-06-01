Jonas Vingegaard gana el Giro d´Italia

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ROMA.- El ciclista danés Jonas Vingegaard ganó el domingo el Giro de Italia y se convirtió en el octavo corredor masculino en conquistar las tres Grandes Vueltas.

Vingegaard, que compite con el Team Visma-Lease a Bike, terminó la carrera de tres semanas con una ventaja general de 5 minutos y 22 segundos en la general sobre el austriaco Felix Gall, que fue segundo. El también austriaco Jai Hindley finalizó tercero, a 6:25.

Vingegaard ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023, y el año pasado aseguró su primer título de la Vuelta a España. Fue su primer Giro.

"Es increíble. Es algo con lo que he soñado toda mi vida y ahora poder hacerlo es algo especial", dijo un emocionado Vingegaard en su primera entrevista como ganador del Giro. "Me faltan las palabras. Fue un día realmente especial, con tanta gente al lado de la carretera, tantos espectadores, fue realmente increíble. Tener el honor de vestir la maglia rosa en las calles de Roma es algo especial. Con estas últimas tres semanas, es simplemente una manera tan bonita de terminar esta carrera".

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Tras cruzar la meta en Roma, el ciclista de 29 años abrazó a su esposa y a sus dos hijos, que llevaban réplicas de su maglia rosa de líder.

"Sí, eso es aún más bonito, también me hace llorar, ellos siempre están ahí para mí", dijo Vingegaard, que ha celebrado sus cinco victorias de etapa en el Giro besando la foto de su familia que está en el manillar de su bicicleta, antes de besar su anillo de bodas.

Vingegaard también llevó a sus hijos con él al podio, donde le entregaron el Trofeo Senza Fine (Trofeo Sin Fin).

Tras dominar su primer Giro —cumpliendo con las expectativas como favorito antes de la carrera— Vingegaard centrará ahora su atención en el Tour de Francia, mientras intenta convertirse en el noveno hombre en completar el doblete Giro-Tour.

Sin embargo, allí se enfrentará al mayor talento del ciclismo, Tadej Pogacar. El esloveno, que se saltó el Giro para centrarse en sumar a sus cuatro títulos del Tour, se convirtió en el primer hombre en 26 años en lograr el doblete Giro-Tour cuando consiguió la hazaña en 2024.

La etapa final del Giro, en gran medida de trámite y que concluyó con ocho vueltas por Roma, la ganó el especialista en sprint Jonathan Milan.

El recorrido de 131 kilómetros comenzó en Roma y luego se dirigió hacia el mar antes de regresar a la capital italiana para el circuito final.

Tan relajados estaban los corredores que se les vio a todos compartiendo una caja de dulces al inicio de la etapa, antes de que también les dieran copas de Prosecco. También posaron para fotos de equipo durante el trayecto hacia el mar.

Milan, que había visto cómo otras aspiraciones de ganar etapas terminaban en decepción anteriormente en la carrera, finalmente consiguió su victoria. El italiano superó por poco a su compatriota Giovanni Lonardi y al ciclista francés Paul Penhoët en un sprint masivo.

"Estoy súper feliz de terminar este Giro de esta manera", dijo Milan. "Es hermoso. Después de tres semanas en las que estuvimos buscando esto, ganar la última etapa en Roma significa que mantuvimos la cabeza ahí, nunca nos rendimos, siempre seguimos luchando por la victoria, siempre creímos en ello, siempre creemos el uno en el otro".