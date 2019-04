Jordan es el más grande de todos los tiempos

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tiempo que en la NBA se ha instalado el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

Con tres nombres sobre la mesa, casi todo el mundo ha dado su opinión, pero The Athletic ha ido más lejos.

Ha consultado a 117 jugadores de la Liga y la encuesta no ha podido ser más concluyente: un 73% de los preguntados elige a Jordan, muy por encima de sus dos mayores rivales, Kobe Bryant y LeBron James, que ni siquiera llegan al 12% de los votos.

? 1. Michael Jordan (73%)

? 2. LeBron James (11.9%)

? 3. Kobe Bryant (10.6%)

? 4. Kareem Abdul-Jabbar (1.7%)

? 5. Magic Johnson, Allen Iverson, Kevin Durant (1%)

Periodistas, analistas deportivos, ex jugadores, aficionados... prácticamente nadie ha escapado al debate y en numerosas ocasiones se han manifestado opiniones muy diferentes, pero en este caso cerca de un tercio de los jugadores actuales de la NBA consideran a Jordan el GOAT (Greates Of All Time, ´el más grande de todos los tiempos´) sin discusión.

Los propios interesados, menos Jordan, han entrado en el debate.

Kobe se colocó en el Top 1 cuando fue preguntado, dejando a ´Air´ segundo y LeBron tercero.

´The King´ clamó por el título de mejor de siempre cuando ganó el anillo en 2016 a unos Warriors que habían establecido el mejor balance de la historia.

Sólo MJ ha preferido rechazar las preguntas de este tipo, aunque al final es reconocido por la mayoría como el GOAT.

Otros jugadores como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar o Allen Iverson recibieron algún voto pero a años luz de ´Su

Alteza del Aire´.