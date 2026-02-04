Jorge Sánchez se va al PAOK de Grecia

México.- A horas de disputar su primer partido de la Concachampions 2026, Cruz Azul confirmó otra baja sensible. Jorge Sánchez volverá al futbol europeo para jugar con el PAOK Salónica, actual líder de la liga de Grecia. La salida se da antes del duelo ante Vancouver FC y cambia por completo el panorama del equipo celeste.

La operación se cerró en 4 millones de dólares más 500 mil en bonos, además de que Cruz Azul conservará el 20 por ciento de una futura venta. Solo restan detalles sobre el tiempo de pago, que se pactará entre uno y dos años. Más allá de eso, el acuerdo ya está hecho y el defensor mexicano jugará en Grecia hasta junio de 2029.

Con esta transferencia, Jorge Sánchez se convierte en la sexta baja del Clausura 2026 para La Máquina. Antes salieron Mateusz Bogusz, Ángel Sepúlveda, Nacho Rivero, Carlos Vargas y Lolo Faravelli. La lista crece y obliga al cuerpo técnico a mover piezas en plena competencia internacional.

El técnico Nicolás Larcamón y su equipo de trabajo apostarán por Omar Campos a perfil cambiado. El juvenil de 23 años tomará esa banda mientras la directiva busca un refuerzo. La decisión no estaba en los planes, pero el calendario no da margen.

Para Jorge Sánchez, la apuesta es clara y apunta alto. Su objetivo principal está en el Mundial 2026, por lo que regresar a Europa también pone presión sobre Javier Aguirre en la pelea por la lateral derecha del Tricolor.

No será la primera experiencia europea del defensor. Antes jugó con el Ajax y el Porto. En el PAOK coincide con Giorgos Giakoumakis, exjugador de La Máquina, quien influyó para que aceptara la propuesta.

Jorge Sánchez llegó a Cruz Azul en el Apertura 2024. Con el club levantó la Concachampions 2025. En el Clausura 2026 sumó 219 minutos en cuatro partidos, tres como titular, además de un gol ante Santos Laguna.