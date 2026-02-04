Jorge Sánchez se va al PAOK de Grecia
El objetivo principal del lateral derecho mexicano está en el Mundial 2026
México.- A horas de disputar su primer partido de la Concachampions 2026, Cruz Azul confirmó otra baja sensible. Jorge Sánchez volverá al futbol europeo para jugar con el PAOK Salónica, actual líder de la liga de Grecia. La salida se da antes del duelo ante Vancouver FC y cambia por completo el panorama del equipo celeste.
La operación se cerró en 4 millones de dólares más 500 mil en bonos, además de que Cruz Azul conservará el 20 por ciento de una futura venta. Solo restan detalles sobre el tiempo de pago, que se pactará entre uno y dos años. Más allá de eso, el acuerdo ya está hecho y el defensor mexicano jugará en Grecia hasta junio de 2029.
Con esta transferencia, Jorge Sánchez se convierte en la sexta baja del Clausura 2026 para La Máquina. Antes salieron Mateusz Bogusz, Ángel Sepúlveda, Nacho Rivero, Carlos Vargas y Lolo Faravelli. La lista crece y obliga al cuerpo técnico a mover piezas en plena competencia internacional.
El técnico Nicolás Larcamón y su equipo de trabajo apostarán por Omar Campos a perfil cambiado. El juvenil de 23 años tomará esa banda mientras la directiva busca un refuerzo. La decisión no estaba en los planes, pero el calendario no da margen.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Para Jorge Sánchez, la apuesta es clara y apunta alto. Su objetivo principal está en el Mundial 2026, por lo que regresar a Europa también pone presión sobre Javier Aguirre en la pelea por la lateral derecha del Tricolor.
No será la primera experiencia europea del defensor. Antes jugó con el Ajax y el Porto. En el PAOK coincide con Giorgos Giakoumakis, exjugador de La Máquina, quien influyó para que aceptara la propuesta.
Jorge Sánchez llegó a Cruz Azul en el Apertura 2024. Con el club levantó la Concachampions 2025. En el Clausura 2026 sumó 219 minutos en cuatro partidos, tres como titular, además de un gol ante Santos Laguna.
no te pierdas estas noticias
Lesión de Asu Almabayev deja a Brandon Moreno sin rival para UFC México
El Universal
La UFC enfrenta un revés inesperado al perder a Asu Almabayev como rival de Brandon Moreno en su llegada a México.
Jugadores de la NFL se oponen a añadir partido 18 a la temporada regular
AP
El Sindicato de Jugadores de la NFL expresa su postura clara ante la propuesta de extender la temporada regular.
Consumidores en México aumentan gasto por el Super Bowl LX
El Universal
El Super Bowl LX en México se perfila como un evento de alto consumo, con aficionados dispuestos a gastar en alimentos y bebidas. Estudio de Kantar revela preferencias y expectativas.