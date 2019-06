Jorge Vergara nombra a su hijo Amaury nuevo presidente de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En un comunicado el dueño de las Chivas, Jorge Vergara, anunció de manera oficial que su hijo, Amaury Vergara, quien se desempeñaba como vicepresidente de la institución rojiblanca, de ahora en adelante es el nuevo presidente.

Jorge Vergara aseguró que está orgulloso de la gestión que ha tenido en este tiempo como vicepresidente y que de ahora en adelante tendrá retos con mayor responsabilidad en esta época que viene, donde se jugarán la permanencia en la Liga MX y que él, simplemente actuará ya como dueño y consejero.

"El club Guadalajara es la máxima institución del futbol mexicano y estamos a punto de comenzar una temporada trascendental para el club, ello amerita no solamente ponerle todo nuestro entusiasmo sino también nuestra especial atención para lograr el obligado objetivo. Por esta razón he decidido nombrar a Amaury Vergara, como presidente de Chivas, nombramiento efectivo desde hoy 24 de Junio de 2019".

Precisó que no duda que los nuevos retos los llevará con trasparencia, firmeza e inteligencia que lo han caracterizado.

José Luis Higuera deja dirección de Chivas

Hace casi dos meses el entonces vicepresidente Amaury Vergara, hoy nombrado presidente de Chivas, había prometido una revolución en la institución y a diario la afición le recordaba cuándo sería ésta. No hay hora que no llegue ni plazo que no se cumpla, y la revolución llegó, tras darle las gracias a José Luis Higuera como director general.

Así lo anunció el club en un comunicado de prensa, que ha desatado en redes sociales aplausos al nuevo presidente Amaury:

"Se informa que después de 4 años en la familia Chivas, José Luis Higuera Barberideja de ser Director General del Club Deportivo Guadalajara.

En Chivas valoramos su esfuerzo y entrega en este tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos".

Este es un golpe de autoridad, mediático que da Amaury en sus primeras horas como presidente de Chivas, que sin lugar a dudas le dará popularidad entre la afición.

José Luis Higuera/ Foto: Archivo