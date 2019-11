Jorge Vergara, un tiburón feroz que apoyó al talento mexicano

Jorge Vergara fue un empresario que tenía la peculiaridad de no usar calcetines y durante su participación en el programa televisivo "Shark Tank", demostró que era un hueso duro de roer, porque no era fácil de convencerlo en aceptar un trato, aunque siempre ofreció su apoyo al talento mexicano.

El programa que se estrenó durante el 2016, mostraba a concursantes que eran aspirantes a ser emprendedores al presentar su negocio a un panel de inversionistas cada uno denominado "tiburón" o "shark".

Fue ahí donde el polémico dueño del Grupo Omnilife Chivas afirmó que no era fácil que mordiera el anzuelo y rechazaba de una manera contundente las propuestas de negocios que no le llegaban a interesar.

En los primeros capítulos, el empresario decidió invertir con la empresa de un par de jóvenes que tenían una App que sustituye a un contador. El dueño de Chivas ofreció un millón de pesos por el 9% de las acciones, pero los emprendedores no aceptaron su propuesta.

Pero a pesar de que era una persona dura en los negocios, sí mostró su faceta de apoyo al talento mexicano, como cuando decidió invertir en una pequeña empresa tapatía que desarrolla pinturas ecológicas.

Fue durante ese programa que Vergara sorprendió a la audiencia cuando comentó que no usaba calcetines porque eran anti higiénicos. Esto lo afirmó porque unos inversionistas le propusieron un negocio de calcetines y dijo que no iba a invertir en algo que no usaba.

"Shark Tank" está de luto, Jorge Vergara falleció este viernes a la edad de 64 años, a causa de un paro cardiorespiratorio, en la ciudad de Nueva York, padeciendo en los últimos años cáncer de páncreas. A través de twitter, Amaury Vergara, hijo de Jorge Vergara, compartió un comunicado en el que informó sobre la muerte de su padre.