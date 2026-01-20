logo pulso
José Caicedo, cerca de salir

El mediocampista colombiano de Pumas, en la mira de un gigante brasileño

Por El Universal

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
José Caicedo, cerca de salir

CIUDAD DE MÉXICO.- José Caicedo se ha convertido en uno de los futbolistas más criticados de Pumas en los últimos semestres y, parece que el futbolista colombiano estaría viviendo sus últimos momentos como futbolista de los universitarios.

Recientemente, el jugador cafetalero fue duramente señalado por la afición auriazul, tras el empate de 1-1 frente a Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026. Caicedo fue recriminado por los seguidores universitarios, quienes lo vieron como el gran responsable de ese empate, luego de una pérdida de balón que desembocó en la anotación de los Gallos Blancos.

"El Parce" fue fuertemente abucheado cuando entró al campo y después de su pifia, decidió cerrar su cuenta de Instagram para dejar de recibir comentarios negativos por parte de la afición de Pumas.

En el partido contra León, el mediocampista colombiano no vio minutos de acción, y todo indica que está cerca de salir de la Liga MX para llegar al campeonato brasileño con el Santos.

De acuerdo con información del periodista carioca, Vene Casagrande, Pumas y Santos de Brasil ya estarían en pláticas para cerrar el traspaso del combativo mediocentro José Caicedo, quien llegaría como préstamo con opción de compra.

"Santos ha iniciado negociaciones con Pumas para fichar al mediocampista José Caicedo. La idea del club es adquirir al colombiano de 23 años en préstamo con opción de compra. Las negociaciones siguen en curso", escribió el comunicador brasileño en sus redes

