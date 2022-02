José Juan Macías no se arrepiente de ir a Europa

GUADALAJARA, Jal.- No obtuvo futbolísticamente lo que quería, pero toma de buena manera José Juan Macías su paso por Europa, en el Getafe, ya que creció en muchos aspectos y ahora está centrado al cien por ciento en el Guadalajara, quiere aportar su granito de arena y con experiencia acumulada en varios aspectos.

"Maduré mucho en todos los sentidos por situaciones que pasé y ahora sí que me siento muy feliz por ese crecimiento en lo personal. En las decisiones que tomo siempre, yo jamás busco arrepentirme, estoy seguro cuando tomo alguna determinación y agradecido con la oportunidad que me brindó Chivas porque me sirvió mucho. Ahora estoy de regreso y feliz, agradecido con Amaury Vergara por todo el apoyo. No me arrepiento, estoy por el crecimiento que he tenido".

Le faltaron muchas cosas para poder destacar en Europa, vio que varias circunstancias se dan para triunfar o no en Europa, pero le saca lo bueno a la experiencia vivida.

"Ahora todo lo que diga puede sonar a pretexto, pero es cosa del pasado. Me faltaron cosas a mí, es un conglomerado de cosas pero estoy feliz de estar acá, de regreso y la verdad que fue una muy buena experiencia que me hizo crecer en todos los aspectos".

Dijo estar agradecido con toda la institución en el redil, destacó la mejora que ha tenido el Guadalajara en muchos departamentos y eso le gusta mucho, porque se nota que se quiere poner a Chivas en los primeros planos, en todos los departamentos.

"La principal enseñanza es que el futbol es un deporte de conjunto, también detalles de profesionalismo a cuidar los detalles al máximo, por eso me gusta lo que me encuentro en Chivas, ya que se están cuidando muchas cosas acá de los jugadores, de la institución para llevar a este equipo a donde se merece. Se irá notando en nuestro juego, esa es la enseñanza".